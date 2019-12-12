مقطع صوتي لـ حميدان التركي يطمئن فيه عن صحته بعد إجراء عملية ويشكر القنصل على زيارته

وجه تركي حميدان التركي، نجل المعتقل السعودي في سجون ‏أمريكا حميدان التركي، شكره للقنصلية السعودية في نيويورك ، ‏على مساعدة شقيقتيه نورة وأروى في زيارة والدهما، والاطمئنان ‏على صحته.‏

ونشر مقطعاً صوتياً من مكالمة هاتفية لوالده المعتقل يطمئنهم فيها ‏على صحته عقب إجراء العملية، شاكرًا كلا من القنصل حاتم ‏الغامدي والأستاذ يزيد الضلعان الذين زاراه بعد عملية ‏جراحية أجريت له، ومثنيًا على جهود القنصلية في التواصل معه.‏

وشكر تركي سفارة المملكة على تسهيل زيارة شقيقتيه واهتمامهم ورعايتهم لهما أثناء فترة الزيارة، مضيفا: “هذا ما عودتنا عليه السفارة من اهتمام فائق لأبنائها في الخارج”.