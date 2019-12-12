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مقطع صوتي لـ حميدان التركي يطمئن فيه عن صحته بعد إجراء عملية ويشكر القنصل على زيارته

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وجه تركي حميدان التركي، نجل المعتقل السعودي في سجون ‏أمريكا حميدان التركي، شكره للقنصلية في نيويورك ، ‏على مساعدة شقيقتيه نورة وأروى في زيارة والدهما، والاطمئنان ‏على صحته.‏

ونشر مقطعاً صوتياً من مكالمة هاتفية لوالده المعتقل يطمئنهم فيها ‏على صحته عقب إجراء العملية، شاكرًا كلا من القنصل حاتم ‏الغامدي والأستاذ يزيد الضلعان الذين زاراه بعد عملية ‏جراحية أجريت له، ومثنيًا على جهود القنصلية في التواصل معه.‏
وشكر تركي سفارة المملكة على تسهيل زيارة شقيقتيه واهتمامهم ورعايتهم لهما أثناء فترة الزيارة، مضيفا: “هذا ما عودتنا عليه السفارة من اهتمام فائق لأبنائها في الخارج”.

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