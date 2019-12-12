بعد الحكم بإعدامه.. تعرف على قصة زعيم خلية منفذ الوديعة وكيف نفذ الهجوم الإرهابي؟

في عام 1435 وبالتحديد في شهر رمضان نفذت مجموعة إرهابية هجوماً على منفذ الوديعة الحدودي بين السعودية واليمن واقتحموا مبنى المباحث العامة بشرورة وبحوزتهم 6 صواريخ حربية، ما أسفر عن استشهاد أربعة من رجال الأمن ومقتل خمسة إرهابيين.

ووجهت النيابة لزعيم الخلية خلال السنوات الماضية عدة تهمٍ أهمها مهاجمة أحد منافذ المملكة العربية السعودية الحدودية ومنشآتها الأمنية، واستحلال الدماء المعصومة وسفكها في شهر رمضان المبارك، وتفجير المنشات، وقتل رجال الأمن، وانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة ، وتكفير حكومة المملكة.

كيف نفذ الهجوم؟

ويُعد زعيم الخلية الإرهابية أحد أبرز داعمي وجود تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية، حيث غادر المملكة إلى اليمن لينضم إليهم ويتزعم خلية هناك، قبل أن يشترك مع تنظيم القاعدة في اليمن باقتحام منفذ الوديعة البري، وأطلق النار عمداً على رجال الأمن.

واتفق زعيم الخلية، مع معاونيه على اقتحام مبنى المباحث ومبنى الاستخبارات في محافظة شرورة، كما تعاون أفراد التنظيم في نقل ثلاثة صواريخ من نوع “غراد” تمهيداً لاستخدامها في العملية، ثم قام زعيم الخلية بعملية تشريك لسيارة جيب بمواد متفجرة بلغت كميتها 4 براميل وتزن 1000 كيلوغرام لكنه فشل في تفجيرها وبدأت الاشتباكات مع رجال الأمن.

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عملية انتحارية!

وطلب زعيم الخلية من قائده في تنظيم القاعدة تنفيذ عملية انتحارية داخل المملكة محدداً مواقع بهدف نيل رضا قائده العسكري، كان أبرزها مبنى المباحث العامة، ومبنى قوات الطوارئ، واستراحة خاصة بمقيمين أجانب.

وأفادت مصادر أن القائد العسكري رحب بذلك ترحيباً شديداً ووعده بتلقي التدريبات ورسم الخطط لاستهداف الأبرياء على أن تتم في وقت لاحق بعد نجاح هجوم منفذ الوديعة.

ما فعله في اليمن

وخلال وجود زعيم الخلية في اليمن، اشترك مع القاعدة في تنفيذ عمليات انتحارية وإرهابية ضد الجيش اليمني، كما شارك في عمليات تفجير واستهداف لعدد من المديريات، موقع عسكري للجيش اليمني في مديرية كريتر، قتل فيه ما يزيد عن ” 70 ” عسكرياً ومدنياً.

كيف خبأ المتفجرات؟

وكشف الأمن السعودي في وقت لاحق من تنفيذ هجوم منفذ الوديعة الإرهابي عن العثور على مواد كيميائية تستخدم لتصنيع المتفجرات، وهواتف محمولة مشركة تُفجر عن بُعد، ومبالغ نقدية، وذلك داخل غرف أحد المساجد.

وفي النهاية، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس أحكاماً ابتدائية على أفراد الخلية الإرهابية المكونة من 12 متهمًا بالمشاركة في الهجوم الإرهابي على منفذ الوديعة قبل ست سنوات.

وتضمنت الأحكام: الحكم على المتهم الأول زعيم الخلية بالقتل؛ لكونه أحد المنفذين في الهجوم على منفذ الوديعة ، فيما أصدرت أحكاماً على بقية المتهمين بالسجن لمدد تتراوح من 6 سنوات إلى 27 سنة.