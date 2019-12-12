السعودية اليوم / مدير "تقني" حائل يلتقي مسؤولي إدارة السجون بالمنطقة



حائل 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واس

نوه مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل المهندس مشعل بن سعود التميمي بالدور الكبير الذي تقوم به المديرية العامة للسجون بالمنطقة في سبيل دعم خطط ومبادرات وتوجهات المؤسسة ، وماتقدمه من تعاون مستمر مع قطاع التدريب التقني والمهني بالمنطقة بما يخدم مصلحة النزلاء داخل السجن.

جاء ذلك خلال زيارته للمديرية العامة للسجون بالمنطقة، حيث التقى مدير إدارة السجون بالمنطقة العقيد حسن الشهري وعدد من مسؤولي المديرية، إذ تناول اللقاء أهم الموضوعات التي تهتم بتطوير العملية التدريبية داخل معهد سجن حائل ، وتقديم التدريب وتأهيل النزلاء بالجودة المطلوبة، كما قُدم عرضا إحصائي وتفصيلي عن عدد الأقسام والتخصصات التدريبية داخل معهد السجن وعدد النزلاء المستمرين في كل تخصص.

وفي نهاية اللقاء قدم العقيد الشهري الشكر الجزيل للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على ماتقدمه من جهود كبيرة في تدريب وتأهيل النزلاء في مختلف التخصصات التقنية داخل السجون مؤكداً أن المؤسسة شريك رئيسي وداعم للمديرية.

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17:47ت م

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