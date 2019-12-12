السعودية اليوم / وزير الحج والعمرة يستقبل وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بجمهورية موريتانيا



مكة المكرمة 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واس

استقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بمكة المكرمة اليوم، معالي وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بجمهورية موريتانيا الداه أعمر طالب والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441هـ، بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط وعدد من المسؤولين.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج جمهورية موريتانيا، وجرى عقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لخدمة حجاج جمهورية موريتانيا بموسم حج 1441هـ.

عقب ذلك وقع معالي وزير الحج والعمرة، ووزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ، التي على ضوئها يتم تنظيم قدوم الحجاج من موريتانيا وجميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة وجودهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

وأكد معالي وزير الحج والعمرة في تصريح صحفي عقب توقيع الاتفاقية أن جميع الجهات الحكومية والأهلية العاملة في منظومة الحج في المملكة على أتم الاستعداد لاستقبال ضيوف الرحمن مستشعرين أهمية هذا العمل العظيم الذي يقومون به خدمةً لحجاج بيت الله الحرام.

من جهته أعرب معالي وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بجمهورية موريتانيا عن وافر الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

// انتهى //

17:37ت م

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مكة المكرمة 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واساستقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بمكة المكرمة اليوم، معالي وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بجمهورية موريتانيا الداه أعمر طالب والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441هـ، بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط وعدد من المسؤولين.وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج جمهورية موريتانيا، وجرى عقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لخدمة حجاج جمهورية موريتانيا بموسم حج 1441هـ.عقب ذلك وقع معالي وزير الحج والعمرة، ووزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ، التي على ضوئها يتم تنظيم قدوم الحجاج من موريتانيا وجميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة وجودهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.وأكد معالي وزير الحج والعمرة في تصريح صحفي عقب توقيع الاتفاقية أن جميع الجهات الحكومية والأهلية العاملة في منظومة الحج في المملكة على أتم الاستعداد لاستقبال ضيوف الرحمن مستشعرين أهمية هذا العمل العظيم الذي يقومون به خدمةً لحجاج بيت الله الحرام.من جهته أعرب معالي وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بجمهورية موريتانيا عن وافر الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله - على ما يلقاه حجاج بيت الله الحرام من عناية واهتمام، وقال معاليه نقدر جهدكم وعملكم في خدمة ضيوف الرحمن سائلا الله التوفيق للجميع.// انتهى //17:37ت م0214

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