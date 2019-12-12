السعودية اليوم / وزير الحج والعمرة يستقبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف بجمهورية السودان



مكة المكرمة 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واس

استقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بمكة المكرمة اليوم، معالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف بجمهورية السودان نصر الدين مفرح أحمد والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441هـ، بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط وعدد من المسؤولين.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج جمهورية السودان، ثم عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لخدمة حجاج جمهورية السودان بموسم حج 1441هـ.

إثر ذلك وقع معالي وزير الحج والعمرة، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ، التي في ضوئها يتم تنظيم قدوم الحجاج من السودان وجميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة وجودهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

وأكد معالي وزير الحج والعمرة في تصريح صحفي عقب توقيع الاتفاقية الاستعداد التام لإنهاء الترتيبات كافة لقدوم الحجاج من جمهورية السودان الشقيق لأداء النسك، منوّهًا بأن الحجاج السودانيين نموذج نفتخر لخدمته لالتزامهم التام بالتعليمات والتفرغ للعبادة.

من جهته أعرب وزير الشؤون الدينية والأوقاف بجمهورية السودان عن شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما يقدمونه من خدمات جليلة لحجاج بيت الله الحرام.

وقال: أنهينا اليوم توقيع اتفاقية ترتيبات حج 1441هـ ونحن متفقون دائما مع التعليمات الصادرة من هذا البلد الحرام ونسأل الله أن يوفق حكومة المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.

// انتهى //

17:36ت م

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