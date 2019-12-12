السعودية اليوم / وزير الحج والعمرة يستقبل مساعد وزير الداخلية المصري رئيس مكتب شؤون حجاج مصر



مكة المكرمة 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واس

استقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بمكة المكرمة اليوم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس مكتب شؤون الحجاج بجمهورية مصر العربية اللواء أشرف مسلم جاويش والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441هـ، بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط وعدد من المسؤولين.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج جمهورية مصر العربية، كما عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لخدمة حجاج جمهورية مصر بموسم حج 1441هـ.

بعد ذلك وقع معالي وزير الحج والعمرة، ومساعد وزير الداخلية المصري رئيس مكتب شؤون حجاج مصر اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ، التي في ضوئها يتم تنظيم قدوم الحجاج من مصر وجميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة وجودهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

وأعرب معالي وزير الحج والعمرة في تصريح صحفي عقب توقيع الاتفاقية عن شكره وتقديره للحجاج المصريين نتيجة التزامهم بأنظمة وتعليمات الحج والتعاون مع الجهات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن، مؤكداً حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على خدمة جميع الحجاج وتيسر رحلتهم الإيمانية.

من جهته أعرب مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس مكتب شؤون الحجاج المصريين، عن شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - على ما تبذله من جهود في خدمة الحجاج وتسهيل الخدمات والإجراءات لهم، منوّهًا بالخدمات والتقنيات التي تقدمها وزارة الحج والعمرة لضيوف الرحمن.

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17:34ت م

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