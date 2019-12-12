السعودية اليوم / مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل يتمكن من إنقاذ حياة طفل قام بابتلاع 35 كرة معدنية مغناطيسية



الجبيل الصناعية 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واس

تمكن الفريق الطبي في مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر ( سنتان ) , قام بابتلاع 35 كرة معدنية مغناطيسية، حيث نجح الفريق الطبي بوحدة الأنف والأذن والحنجرة بقيادة الدكتور محمد بن علي الخلف استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة من إزالة جميع الكرات المغناطيسية المبتلعة بطريقة تنظير المريء المباشر وتمت العملية بنجاح وخرج الطفل من العمليات بحالة صحية مستقرة ولله الحمد.

من جانبه أكد الدكتور محمد الخلف على تعزيز التوعية المجتمعية بعدم إقتناء الألعاب التي قد تحتوي على قطع صغيرة قابلة للانفصال و بالتالي إمكانية ابتلاعها أو خطر الأختناق بها من قبل الأطفال خاصة في السنوات الأولى من العمر وعدم ترك قطع صغيرة سواء معدنية أو بلاستيكية أو غير ذلك في متناول الأطفال الصغار في المنزل وأن يكون لعب الأطفال تحت إشراف مباشر من الأهل وذلك لوقاية أبنائنا فلذات أكبادنا من خطر الاختناق لا سمح الله.

// انتهى //

16:42ت م

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