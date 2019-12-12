السعودية اليوم / منظمة التعاون الإسلامي تجدد التأكيد على مسار الإصلاح في احتفالية الرباط باليوبيل الذهبي



جدة 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واس

أقامت المملكة المغربية اليوم , احتفالا بمناسبة مرور خمسين عاما على تأسيس منظمة التعاون الإسلامي في العاصمة المغربية الرباط، بحصور معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، ومعالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية ناصر بوريطة.

وأعرب معالي الأمين العام للمنظمة عن شكر المنظمة للمملكة المغربية ، حكومةً وشعباً، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية رئيس لجنة القدس على الرعاية السامية لاحتفالية المملكة المغربية بمناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيس المنظمة ، وعلى دعم جلالته لجهود تعزيز التضامن الإسلامي.

وأشار العثيمين إلى أن المنظمة حملت على عاتقها منذ التأسيس ، مسؤولية توحيد جهود الدول الإسلامية في جوانبها السياسية والاقتصادية والعلمية والفقهية والثقافية والاجتماعية والإنسانية ، ودعم المجتمعات المسلمة حول العالم ، إلى جانب تواصل عملها على تمتين أواصر التضامن بين دول العالم الإسلامي ، مضيفاً أنه لم يكن للمنظمة أن تقوم بالمهام الجليلة التي أنيطت بها ، ولا أن تحقق الأهداف النبيلة التي أنشـئت من أجلها لولا دعم وتوجيه قادة دولها الإسلامية.

وقدم الأمين العام الشكر والعرفان لحكومة المملكة العربية

وأكد معاليه ضرورة مواصلة مسيرة تطوير آليات العمل الإسلامي المشترك ، وإضفاء فاعلية أكبر على أدائه ، من خلال إطلاق وتنفيذ مسار الإصلاح الشامل لأجهزة المنظمة وآليات عملها.

// انتهى //

15:56ت م

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جدة 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واسأقامت المملكة المغربية اليوم , احتفالا بمناسبة مرور خمسين عاما على تأسيس منظمة التعاون الإسلامي في العاصمة المغربية الرباط، بحصور معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، ومعالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية ناصر بوريطة.وأعرب معالي الأمين العام للمنظمة عن شكر المنظمة للمملكة المغربية ، حكومةً وشعباً، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية رئيس لجنة القدس على الرعاية السامية لاحتفالية المملكة المغربية بمناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيس المنظمة ، وعلى دعم جلالته لجهود تعزيز التضامن الإسلامي.وأشار العثيمين إلى أن المنظمة حملت على عاتقها منذ التأسيس ، مسؤولية توحيد جهود الدول الإسلامية في جوانبها السياسية والاقتصادية والعلمية والفقهية والثقافية والاجتماعية والإنسانية ، ودعم المجتمعات المسلمة حول العالم ، إلى جانب تواصل عملها على تمتين أواصر التضامن بين دول العالم الإسلامي ، مضيفاً أنه لم يكن للمنظمة أن تقوم بالمهام الجليلة التي أنيطت بها ، ولا أن تحقق الأهداف النبيلة التي أنشـئت من أجلها لولا دعم وتوجيه قادة دولها الإسلامية.وقدم الأمين العام الشكر والعرفان لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الدعم المتواصل الذي تحظى به المنظمة من قبل دولة المقر.وأكد معاليه ضرورة مواصلة مسيرة تطوير آليات العمل الإسلامي المشترك ، وإضفاء فاعلية أكبر على أدائه ، من خلال إطلاق وتنفيذ مسار الإصلاح الشامل لأجهزة المنظمة وآليات عملها.// انتهى //15:56ت م0173

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