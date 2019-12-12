السعودية اليوم / هيئة الأمر بالمعروف بتبوك تقيم ورشة عمل في آلية إدارة الأداء الوظيفي لمنسوبيها



تبوك 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واس

أقام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك مؤخراً, ورشة عمل لمنسوبيه تحت عنوان " آلية تعبئة مواثيق الأداء ووضع الأهداف الذكية " واستمرت لمدة يومين, وذلك بمدينة تبوك.

وتناولت الورشة شرح الأجزاء المتعلقة بالأهداف والجدارات وكيفية تطبيقها على الموظفين حسب طبيعة كل جدارة، وتوضيح لائحة الآداء الجديدة والتي صدرت على جميع موظفي الدولة والهيئات والمؤسسات الحكومية.

وتأتي هذه المناشط امتداداً لجهود الرئاسة العامة في تطوير العمل الإداري والميداني وترجمة لتوجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وقد شارك في الورشة مديرو الإدارات ورؤساء الهيئات والمراكز التابعة لفرع منطقة تبوك.

// انتهى //

15:56ت م

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