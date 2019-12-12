السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن مشعل يرأس اجتماع فريق عمل مهرجان الكليجا بنسخته الثانية عشرة



بريدة 15 ربيع آخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة بمدينة بريدة, اليوم ، اجتماعاً فريق العمل لمهرجان الكليجا الثاني عشر، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان, وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقصيم عبدالله النومسي، وأمين عام الغرفة محمد الحنايا، والمدير التنفيذي للمهرجان سليمان القفاري.

وقدم أمين عام غرفة القصيم عرضاً موجزاً عن نسخة مهرجان الكليجا الحادي عشر, والذي سيتم اقامته بمشاركة عدد من دول الخليج لتنويع عناصر المهرجان، ومناقشة مقترحات التوسع في المهرجان وتقديم ما تمتاز به المنطقة من منتجات في صناعة السمن والسمين والدبس، متحدثاً عن ما سيتخلله المهرجان من إطلاق منصة تقنية تسويقية تشمل خدمتها أكثر من 200 أسرة منتجة و 80 مصنعا وشركة ، كاشفاً أنه استفاد من المهرجان ومنذ انطلاقته في النسخة الأولى أكثر من 1500 أسرة منتجة من منطقة القصيم والمملكة بشكل عام.

كما ناقش سمو أمير منطقة القصيم مع أعضاء الفريق بالاجتماع عدداً من الأعمال وأطلق سموه الهوية الجديدة للمهرجان في نسخته الحالية.

ورحب سموه بهم ، مشيداً بما قدموه من جهود في مهرجانات الكليجا الماضية ، موجهاً سموه ببذل المزيد من الجهد والعطاء لتطوير البرامج والفعاليات المقدمة بالمهرجان، مشدداً على التكاتف لخدمة أبناء وبنات المنطقة من خلال هذه المهرجانات, لافتاً سموه الأنظار إلى أهمية مواصلة العمل والسعي بكل جدية إلى تمكين أبناء الوطن من العمل في بيئة مناسبة ومستقرة ومنتجة ، متمنياً لهم التوفيق في مجال عملهم.

// انتهى //

15:55ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.