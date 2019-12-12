السعودية | انعقاد الاجتماع الأول لمجموعة عمل التنمية لمجموعة العشرين

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن انعقاد الاجتماع الأول لمجموعة عمل التنمية لمجموعة العشرين والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 4:46 مساءً, 12 ديسمبر 2019 م
المناطق - واس
أطلقت مجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين أنشطتها الرسمية يومي 10 و 11 ديسمبر 2019م في مدينة الرياض، حيث عقدت اجتماعها الأول تحت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين.
وحضر الاجتماع الذي عقد على مدى يومين، أعضاء وفود دول مجموعة العشرين وممثلو الدول المدعوة وممثلو المنظمات الإقليمية والدولية، وجرى فيه مناقشة تحديات التنمية من منظورٍ تعاوني.
وأكدت رئيسة المجموعة هيفاء آل مقرن خلال الاجتماع، أهمية التنمية وتحقيق نمو متكافئ للدول.
وناقش رؤساء مجموعة التنمية من ( اليابان، وإيطاليا، والهند، وجنوب أفريقيا) الأولويات الرئيسة لمجموعة العمل، وتلا ذلك عقد عدة جلسات تناولت موضوعات تمويل التنمية المستدامة، وترابط البنية التحتية الإقليمية، وإطار المساءلة المتعلق بالتزامات التنمية لمجموعة العشرين.
والتزامًا من مجموعة عمل التنمية باتباع نهج شمولي ، فقد حرصت على توجيه دعوة لمجموعات التواصل، وهي: مجموعة المجتمع المدني، ومجموعة الفكر، ومجموعة المجتمع الحضري، ومجموعة المرأة، ومجموعة الشباب، بالإضافة إلى دعوة ممثلي مجموعة العمل المعنية بالبنية التحتية ومكافحة الفساد؛ لعرض برامج عملها وتحديد سبل التعاون الممكنة.
ونظمت مجموعة عمل التنمية، قبل عقد اجتماعها الأول، اجتماع بلدان الجنوب والتعاون ثلاثي الأطراف لمناقشة تحديات التنمية باتباع نهج فاعل وشمولي يهدف إلى تبادل المعرفة والدروس المستفادة والنهوض بجدول أعمال 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
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