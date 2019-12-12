شكرا لقرائتكم خبر عن عيادات مركز الملك سلمان تعالج 5 آلاف طفل في مخيم الزعتري والان نبدء بالتفاصيل

قدمت عيادات الأطفال التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماتها العلاجية لـ 5,504 أطفال من أبناء اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن، خلال شهر نوفمبر الماضي. وأوضح مسؤول عيادات طب الأطفال الدكتور عبد الحي الخالدي أن العيادات تستقبل نحو ثلث أعداد المراجعين بحسب الإحصاءات الأسبوعية وذلك لأن الأطفال يشكلون نسبة كبيرة من عدد سكان مخيم الزعتري، مضيفا أن العيادات تعمل على تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية المناسبة لهذه الفئة العمرية بشكل مستمر.

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