تراحم تناقش الخطة التشغيلية لاستراتيجية 2020

2019-12-12

متابعات الخليج 365 - واس

عقد مجلس إدارة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم تراحم، اجتماعه الدوري الأول للعام 1441هـ في مقر الأمانة العامة للجنة بالرياض، برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي رئيس اللجنة وأعضاء مجلس الإدارة.

واستعرض المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واطلع على ما تم بشأن الخطة التشغيلية لإستراتيجية اللجنة للعام 2020، كما ناقش القوائم المالية للأمانة العامة واللجان الفرعية خلال العام الماضي، وآليات العمل، وما وصلت إليه عمليات التطوير والتنمية في “تراحم” ولجانها، فضلاً عن استعراض الجهود التي تحققت خلال المدة الماضية.

كما أقر المجلس الموازنة التقديرية للأمانة العامة للعام المقبل، واللوائح المالية والإدارية والهيكل التنظيمي، واللوائح التنظيمية.

من جانبه، أكد الأمين العام للجنة “تراحم” فهد بن عبد الله الراجح أن اجتماع مجلس إدارة “تراحم” شدّد على ضرورة المضي في تنفيذ ما أقره مجلس الإدارة، مشيراً إلى أن “تراحم” ماضية قدماً نحو التحول إلى ما يعود بالفائدة لمستفيديها من الجنسين من خلال تنمية وتطوير إمكاناتهم وقدراتهم عبر تكثيف برامج التدريب والتأهيل والتوظيف، إضافة إلى عقد الشراكات والاتفاقيات مع شركات ومؤسسات القطاعين العام والخاص، فضلاً عن إيجاد الفرص الاستثمارية والتنموية لتنمية موارد “تراحم” في جميع اللجان بمناطق المملكة.



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