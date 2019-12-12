أجوان تعاني من مرض خطير بالأعصاب ووالدها ينشد المساعدة

2019-12-12

متابعات الخليج 365 – علا البابلي

أطلق مواطن سعودي صرخة استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُعلن فيها حاجة ابنته الماسة للعلاج خارج المملكة، حيث إنها تُعاني من مرض خطير في الأعصاب وهي بحاجة للسفر من أجل العلاج.

وقد وجه هذا متابعات الخليج 365 المكلوم استغاثته للمسؤولين في وزارة الصحة لتبني حالة ابنته والتوجيه بسفرها خارج البلاد لتلقي العلاج المطلوب.

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وقد أرفق متابعات الخليج 365 صوراً من التقارير الطبية للطفلة المريضة لإثبات صدق كلامه حتى يتم التفاعل مع الحالة ووصول القضية لأولي الأمر.

وقد تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحالة داعين الله عز وجل بشفاء الطفلة عاجلاً غير آجل.

وقد دعا المواطنون، المسؤولين للتحرك فوراً لإنقاذ اجوان والنظر في حالتها خاصة بعدما نشر والدها التقارير الطبية التي تُثبت أحقية الحالة في المساعدة العاجلة من المسؤولين.

ويعمل المواطنون على تفعيل هاشتاج “اجوان بحاجة لعلاج” على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حتى يتم نشره بسرعة وسهولة وتتمكن الطفلة اجوان من الحصول على العلاج اللازم لها في أقرب وقت ممكن.