شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر السعودي يدشن الرقم الموحد «19971» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

دشنت هيئة الهلال الأحمر السعودي، اليوم (الخميس) خدمة الرقم الموحد (19971) لإتاحة الفرصة للجميع للتواصل بشكل مباشر مع الهيئة والاستفادة من برامجها وخدماتها بشكل أسرع ومتطور.

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ويتيح الرقم الموحد تقديم الشكاوى والاستفسارات حول كافة الخدمات والبرامج التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر في كافة مناطق المملكة، وتقديم كافة المعلومات عن الدورات والبرامج التدريبية التي تنظمها الهيئة، كما يوفر خدمة تقديم المقترحات التطويرية بشأن الخدمات الإسعافية وبرامج الهيئة، كما يستقبل الرقم كافة الاستفسارات حول برامج التطوع في الهلال الأحمر وطرق التسجيل فيها والاستفادة منها.

ويستقبل الرقم الموحد لهيئة الهلال الأحمر السعودي كافة الاستفسارات والمقترحات خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة مساء إضافة إلى استقبال كافة الاستفسارات من خلال قنوات الهيئة على وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال رسائل الواتساب على الرقم (0533889977) أو عبر البريد الالكتروني cssrca.org.sa.