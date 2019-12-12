شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 3 وإصابة 21 من نزلاء «إدارة سجن الملز» بسبب حريق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

صرّح المتحدث باسم المديرية العامة للسجون بأنه عند الساعة الخامسة من فجر اليوم (الخميس) 1441/4/15 تعرض الجناح رقم (7) بالإدارة العامة لسجن الملز لحريق.

وأوضح المتحدث أنه تم على الفور مباشرة الحادثة وإخلاء النزلاء منه وتقديم الخدمات الإسعافية الطارئة للمصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية، مضيفا: كما تمكن المختصون وبمساندة من الدفاع المدني من السيطرة على الحريق والحيلولة دون انتشاره للأجنحة والمباني المجاورة، حيث نتج عن ذلك وفاة (3) وإصابة (21) من نزلاء الجناح.

وأكد اللواء الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت أنه تمت مباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه واتخاذ الإجراءات النظامية حياله.