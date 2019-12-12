شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على شخص قاد مركبة بتهور في «عقبة ضلع» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) قبض مرور منطقة عسير على قائد مركبة قام بنشر مقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود بسرعة عالية وتهور في «عقبة ضلع»، معرضاً حياته وحياة مستخدمي الطريق للخطر. وأوضح «المرور السعودي» عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الخميس) أنه ستتم إحالة قائد المركبة المتهور للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.



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