، مرور العاصمة المقدسة ينظم محاضرة لتوعية 40 مدرسة ،

محمد بن مسعود - الدمام - عروض مرئية وفيديو توعوي تحت مسمى أولويات القيادة الآمنة

استهدفت إدارة مرور العاصمة المقدسة في المرحلة الأولى أكثر من 40 مدرسة حكومية للبنين، لتنظيم محاضرات توعوية للطلاب والتعريف بأهمية السلامة المرورية، وغرس قيم وأخلاقيات الاستفادة من أنظمة المرور، في إطار الشراكة مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة.

وقال مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز الحازمي: الإدارة العامة للمرور لديها توجهات حديثة بشأن المخالفات المرورية والقوانين الصارمة التي تم وضعها، سواء قطع إشارة أو تجاوزات السرعة المحددة أو التفحيط أو عكس السير أو استخدام الجوال أثناء القيادة.

ولفت إلى ضرورة توعية المجتمع بهذه التوجهات بدءًا من طلاب المدارس والمعلمين في تقديم هذه التوعية لهم، باعتبارهم الشريحة الأكبر التي من خلالهم يتم تداولها لدى أولياء الأمور والمجتمع.

وأضاف: إدارة مرور العاصمة وجهت عددًا من الضباط لتقديم محاضرات ومشاهد فيديو توعوية للتعريف بأهمية السلامة المرورية، إضافة إلى تفعيل عدد من المبادرات وطرحها على الطلاب .

وتابع "الحازمي": المحاضرات التوعوية شملت عدة جوانب تم تقسيمها بين عرض مرئي وفيديو توعوي تحت مسمى أولويات القيادة الآمنة، ومنها التأكد من سلامة المركبة والإطارات، وربط حزام الأمان بشكل دائم، واستخدام المقاعد المخصصة للأطفال، والتركيز في القيادة وعدم الانشغال، والتقيد بالسرعة النظامية المحددة على الطرق، والحفاظ على المسافة الآمنة بين المركبات، ومراعاة أولوية السير في الطرق، والقيادة بحرص أثناء الظروف المناخية القاسية.

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مرور العاصمة المقدسة