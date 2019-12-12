، "البيئة" توقع عقدًا لتنفيذ شبكات المياه بمحافظة قلوة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بتكلفة أكثر من 33 مليون ريال.. وينفذ خلال ٣٦ شهرًا

وقع وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن الفضلي، عقدًا لتنفيذ مشروع شبكات المياه بمحافظة قلوة بمنطقة الباحة، بتكلفة بلغت أكثر من 33 مليون ريال، على أن يتم تنفيذه خلال ٣٦ شهرًا من تاريخ توقيع العقد مع الشركة المخصصة لتنفيذ المشروع.

وأوضحت وزارة البيئة أن هذا المشروع يأتي ضمن مشاريع الوزارة المعتمدة في برنامج التحول الوطني 2020م، ورؤية المملكة؛ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بناءً على توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله.

ويتضمن المشروع التزام الشركة المنفذة بإنشاء وإتمام عدد من شبكات المياه بمحافظة قلوة وصيانتها، وكذلك التزامها بالأعمال المؤقتة والإضافية والتكميلية والتعديلات المطلوبة لإتمام وتنفيذ المشروع.

يشار إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل من خلال استراتيجياتها وخططها ومبادراتها وفق رؤبة 2030 على توفير مياه الشرب لمختلف مناطق المملكة من المياه الجوفية والسطحية؛ حسب الخصائص المميزة والنسبية لكل منطقة.

وزير البيئة والمياه والزراعة محافظة قلوة