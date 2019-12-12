، الهلال يصل الدوحة.. ويواجه الترجي السبت ،

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يستهل الهلال مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بعد غدٍ السبت بمواجهة الترجي الرياضي التونسي، وسيواجه الفائز من الفريقين في نصف النهائي فريق فلامينجو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية.
وكان الهلا قد وصل إلى الدوحة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2019 لكرة القدم، التي تتواصل منافساتها حتى 21 من ديسمبر الجاري في العاصمة القطرية الدوحة.
وقال مدرب الهلال رزفان لوتشيسكو: "فخور للمشاركة مع فريقي في بطولة كأس العالم للأندية، حيث سنكون بين أفضل الفرق في العالم ونتنافس مع أبطال الاتحادات القارية الـ 6، وسنبذل قصارى جهدنا للظهور بشكل جيد في هذه البطولة الدولية التي أعددنا لها جيدًا لبلوغ هدفنا المنشود".
وتشهد نسخة هذا العام من بطولة كأس العالم للأندية، مشاركة سبعة فرق هي: السد القطري "المستضيف"، وليفربول بطل أوروبا، ومونتيري بطل الكونكاكاف، والهلال السعودي بطل آسيا، والترجي الرياضي التونسي بطل أفريقيا، وهينجين سبورت بطل أوقيانوسيا، وفلامنغو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.
نادي الهلال بطولة كأس العالم للأندية
الهلال يصل الدوحة.. ويواجه الترجي السبتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-12
يستهل الهلال مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بعد غدٍ السبت بمواجهة الترجي الرياضي التونسي، وسيواجه الفائز من الفريقين في نصف النهائي فريق فلامينجو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية.
وكان الهلا قد وصل إلى الدوحة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2019 لكرة القدم، التي تتواصل منافساتها حتى 21 من ديسمبر الجاري في العاصمة القطرية الدوحة.
وقال مدرب الهلال رزفان لوتشيسكو: "فخور للمشاركة مع فريقي في بطولة كأس العالم للأندية، حيث سنكون بين أفضل الفرق في العالم ونتنافس مع أبطال الاتحادات القارية الـ 6، وسنبذل قصارى جهدنا للظهور بشكل جيد في هذه البطولة الدولية التي أعددنا لها جيدًا لبلوغ هدفنا المنشود".
وتشهد نسخة هذا العام من بطولة كأس العالم للأندية، مشاركة سبعة فرق هي: السد القطري "المستضيف"، وليفربول بطل أوروبا، ومونتيري بطل الكونكاكاف، والهلال السعودي بطل آسيا، والترجي الرياضي التونسي بطل أفريقيا، وهينجين سبورت بطل أوقيانوسيا، وفلامنغو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.
12 ديسمبر 2019 - 15 ربيع الآخر 1441
02:44 PM
في بطولة كأس العالم للأندية
يستهل الهلال مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بعد غدٍ السبت بمواجهة الترجي الرياضي التونسي، وسيواجه الفائز من الفريقين في نصف النهائي فريق فلامينجو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية.
وكان الهلا قد وصل إلى الدوحة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2019 لكرة القدم، التي تتواصل منافساتها حتى 21 من ديسمبر الجاري في العاصمة القطرية الدوحة.
وقال مدرب الهلال رزفان لوتشيسكو: "فخور للمشاركة مع فريقي في بطولة كأس العالم للأندية، حيث سنكون بين أفضل الفرق في العالم ونتنافس مع أبطال الاتحادات القارية الـ 6، وسنبذل قصارى جهدنا للظهور بشكل جيد في هذه البطولة الدولية التي أعددنا لها جيدًا لبلوغ هدفنا المنشود".
وتشهد نسخة هذا العام من بطولة كأس العالم للأندية، مشاركة سبعة فرق هي: السد القطري "المستضيف"، وليفربول بطل أوروبا، ومونتيري بطل الكونكاكاف، والهلال السعودي بطل آسيا، والترجي الرياضي التونسي بطل أفريقيا، وهينجين سبورت بطل أوقيانوسيا، وفلامنغو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.
، الهلال يصل الدوحة.. ويواجه الترجي السبت ،
المصدر : الخليج 365
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