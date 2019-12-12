، الهلال السعودي يتسلم وثيقة مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية الأبطال 2019 ،

محمد بن مسعود - الدمام - سلمها "فيفا" لقائد الفريق محمد الشلهوب

تسلم قائد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال -المخضرم - الدولي السابق- محمد الشلهوب، اليوم الخميس شهادة مشاركة الهلال في بطولة كأس العالم للأندية 2019، من قبل الاتحاد الدولي FIFA، والتي تحتضن العاصمة القطرية "الدوحة" منافساتها هذه الأيام.

وسيقابل الهلال نظيره الترجي التونسي مساء السبت المقبل في بطولة كأس العالم للأندية.

وكان الهلال قد توج مؤخرًا باللقب الآسيوي للأندية الأبطال على حساب نظيره أوراوا الياباني .

الاتحاد الدولي لكرة القدم نادي الهلال كأس العالم للأندية 2019