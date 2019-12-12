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تسلم قائد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال -المخضرم - الدولي السابق- محمد الشلهوب، اليوم الخميس شهادة مشاركة الهلال في بطولة كأس العالم للأندية 2019، من قبل الاتحاد الدولي FIFA، والتي تحتضن العاصمة القطرية "الدوحة" منافساتها هذه الأيام.
وسيقابل الهلال نظيره الترجي التونسي مساء السبت المقبل في بطولة كأس العالم للأندية.
وكان الهلال قد توج مؤخرًا باللقب الآسيوي للأندية الأبطال على حساب نظيره أوراوا الياباني .
الاتحاد الدولي لكرة القدم نادي الهلال كأس العالم للأندية 2019
الهلال السعودي يتسلم وثيقة مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية الأبطال 2019أحمد سرور الخليج 365 2019-12-12
تسلم قائد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال -المخضرم - الدولي السابق- محمد الشلهوب، اليوم الخميس شهادة مشاركة الهلال في بطولة كأس العالم للأندية 2019، من قبل الاتحاد الدولي FIFA، والتي تحتضن العاصمة القطرية "الدوحة" منافساتها هذه الأيام.
وسيقابل الهلال نظيره الترجي التونسي مساء السبت المقبل في بطولة كأس العالم للأندية.
وكان الهلال قد توج مؤخرًا باللقب الآسيوي للأندية الأبطال على حساب نظيره أوراوا الياباني .
12 ديسمبر 2019 - 15 ربيع الآخر 1441
02:09 PM
12 ديسمبر 2019 - 15 ربيع الآخر 1441
04:33 PM
سلمها "فيفا" لقائد الفريق محمد الشلهوب
تسلم قائد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال -المخضرم - الدولي السابق- محمد الشلهوب، اليوم الخميس شهادة مشاركة الهلال في بطولة كأس العالم للأندية 2019، من قبل الاتحاد الدولي FIFA، والتي تحتضن العاصمة القطرية "الدوحة" منافساتها هذه الأيام.
وسيقابل الهلال نظيره الترجي التونسي مساء السبت المقبل في بطولة كأس العالم للأندية.
وكان الهلال قد توج مؤخرًا باللقب الآسيوي للأندية الأبطال على حساب نظيره أوراوا الياباني .
، الهلال السعودي يتسلم وثيقة مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية الأبطال 2019 ،
المصدر : الخليج 365
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