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العراق تستعد لافتتاح منذ عرعر التجاري مع المملكة

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الرياض - علي القحطاني - تستعد هيئة المنافذ الحدودية العراقية، إلى افتتاح منفذ عرعر التجاري مع المملكة؛ لأغراض تجارية ولمرور المسافرين، وذلك في الـ20 من شهر ديسمبر الجاري.

وأوضح كاظم العقابي المدير العام لهيئة المنافذ الحدودية وفق وكالة الأنباء العراقية، أن الهيئة تمكنت من بناء منفذ عرعر النموذجي من خلال منحة المملكة البالغة 50 مليون دولار.

وأضاف «العقابي» أن خطة الهيئة تتضمن إعلان بعض المنافذ الحدودية كفرص استثمارية إلى جانب اعتماد المنح والمساعدات من المنظمات الدولية.

«منفذ عرعر التجاري» هو أول منفذ حدودي يتم افتتاحه بين العراق والمملكة بعد إغلاقه لسنوات، ويتم افتتاحه جزئيًا أمام حركة الحجاج سنويًا.

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