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جموع غفيرة تؤدي صلاة الجنازة على معلم البدنية بمكة بعد الإفراج عن جثمانه

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الرياض - علي القحطاني - شهدت صلاة الجنازة على معلم التربية البدنية فقيد مدرسة جابر الإبتدائية بمكة المكرمة جموع غفيرة من المصلين الذين توافدوا على الحرم المكي ، فور الإفراج عن جثمانه للصلاة عليه .

وقررت الجهات الأمنية أمس الأربعاء الإفراج عن جثمان المعلم وتسليمه لذويه لإنهاء إجراءات الدفن بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية .

وكان المعلم قد توفي الأربعاء قبل الماضي بمنزله صباحاً فجأة ليتبين إصابته بسكته قلبية ، وسط صدمة كبيرة بين أهله وزملائه وطلابه ، داعين الله –تعالى – أن يتغمده بالرحمة والمغفرة .

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