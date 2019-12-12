شكرا لمتابعة خبر عن مطالبة ملاك الأراضي البيضاء بدفع تكاليف تنفيذ الشبكة الداخلية للصرف الصحي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - طالبت الجهات العليا ملاك الأراضي البيضاء غير المخططة الواقعة في المرحلة الأولى من النطاق العمراني وغير الملاصقة لخطوط شبكة الصرف الرئيسي، بدفع تكاليف تنفيذ الشبكة الداخلية للصرف الصحي .

وعن مواصفات هذه الشبكة، فيجب أن تكون مواصفاتها مطابقة للمعتمد من الجهات الحكومية المختصة، ويتم أخذ الموافقة عليها وتحت إشرافها، وذلك وفقًا لما جاء بـ ” عكاظ ” .

وسُتلزم وزارة البيئة والمياه والزراعة، بربط تلك المخططات بالخط الرئيس للصرف الصحي بعد تنفيذه.

ويأتي ذلك مع قيام وزير الشؤون البلدية والقروية بالاتفاق مع وزير البيئة والمياه والزراعة ووزير الإسكان، على الآليات والإجراءات والأحكام التفصيلية وآليات استثناء الملكيات الصغيرة.