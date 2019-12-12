شكرا لمتابعة خبر عن إحالة «قاذف النساء بالحذاء» إلى «نفسية المدينة» بعد توقيفه والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أحالت الجهات الأمنية بينبع ملقي الحذاء على مجموعة من السيدات أمام مقر أحد الأسواق الكبيرة بالمحافظة إلى مجمع الصحة النفسية بمنطقة المدينة المنورة؛ للكشف عليه وتلقي العلاج.
وباشرت الجهات المختصة ملف القضية لإكمال التحقيقات، بعدما ضبطت الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو يصرخ على النساء في الشارع ويتلفظ عليهن بألفاظ نابية وجارحة.
يذكر أن الجهات الأمنية بمحافظة ينبع ألقت القبض الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو يصرخ على النساء في الشارع ويتلفظ عليهن بألفاظ نابية وجارحة، ورماهن بحذائه في أحد شوارع المحافظة، حيث تم توقيفه حينها؛ لاستكمال الإجراءات بحقه.
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