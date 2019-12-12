شكرا لمتابعة خبر عن 4 مدن سعودية بـ قائمة أفضل الأماكن السياحية بعام 2019 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت مؤسسة ” يورومينتور ” العالمية المتخصصة في دراسة وتحليل الأسواق عن قائمتها عن ٤ مدن سعودية تُعتبر أفضل الأماكن السياحية في عام 2019.

وتفصيلآ، تمت الدراسة على أكثر من 400 مدينة حول العالم على أساس أعداد السائحين الوافدين إليها، فالمدن التي تمت اختيارها تميزت بتفوقها المستمر في جذب أعداد السائحين إليها من مختلف دول العالم.

وعن المدن السعودية التي جاءت بالقائمة، فقد جاءت كالتالي:

– مكة المكرمة

حلت في المركز الثاني عربيًا والمركز 20 عالميا بعدد ” 9.833 ملايين زائر ” .



– المدينة المنورة

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جاءت في المركز الثالث عربيًا والمركز 23 عالميًا بعدد ” 9.820 ملايين زائر ” .



– الرياض

جاءت في المركز الخامس عربيًا والمركز 49 عالميًا بعدد ” 5.451 مليون زائر ” .



– الدمام

جاءت السادسة عربيًا والمركز 64 عالميًا ” 3.588 مليون زائر ”

