قرقاش يكشف عن حملة منظمة تستهدف الشيخ محمد بن زايد

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الخميس، إن هناك حملة منظمة ضد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وأوضح قرقاش في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر”: نعود لنرى ما يشبه الحملة المنظمة ضد الشيخ محمد بن زايد وتحت مسميات مختلفة “.
وأضاف: ” الحقيقة أن الشيخ محمد بن زايد ودولة الإمارات تقدم نموذجاً مغايراً وناجحاً للاستقرار والأزدهار والتسامح، رؤية ناجحة في منطقة صعبة تشهد ركام التجارب الفاشلة وتفكك المؤسسات وانفلات العنف”.
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