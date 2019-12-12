موقع روسي عن تجاوز أرامكو لـ2 تريليون دولار: وصدقت توقعات محمد بن سلمان

عنون موقع “روسيا اليوم” خبره حول ارتفاع سهم أرامكو بـ10%، الخميس، لليوم الثاني على التوالي بـ”تقديرات محمد بن سلمان تصيب.. “أرامكو” تتجاوز 2 تريليون دولار”.

وقال الموقع الناطق بالعربية الخميس: سجل سعر سهم أرامكو ارتفاعاً بـ10%، الخميس، لليوم الثاني على التوالي، في أوامر ما قبل الافتتاح، ما يجعل تقييم قيمة الشركة السعودية المملوكة للحكومة بأكثر من 2 تريليون دولار أمريكي.

وأظهرت بيانات شركة “ريفنتيف” أن سعر سهم أرامكو السعودية قفز بنسبة 10% لليوم الثاني على التوالي، حيث بلغ 38.7 ريال، أي 10.32 دولار، (1 دولار = 3.7500 ريال)، في مزاد ما قبل السوق، ما يشير إلى أن الشركة ستصل إلى قيمة سوقية تبلغ 2 تريليون دولار عندما يبدأ التداول اليوم الخميس.

وصعدت أسهم شركة النفط العملاقة إلى الحد الأقصى المسموح به بنسبة 10% عن سعر الاكتتاب العام لأول مرة في سوق الأسهم بالرياض، يوم الأربعاء، حيث أغلقت عند 35.2 ريال، وأعطت الشركة القيمة السوقية بحوالي 1.88 تريليون دولار، لتغلق على سعر 2 تريليون دولار.

وتطرق الموقع الروسي لتقرير سابق لوكالة الصحافة الفرنسية مطلع ديسمبر الجاري، شكك في التقديرات السعودية بشأن الإقبال على شراء أسهم شركة أرامكو النفطية العملاقة، في الحصة المخصصة للأفراد، لتأتي الأرقام المنشورة أمس واليوم لتؤكد أن الشكوك لم تكن في محلها.

وكانت قد أظهرت فترة ما قبل الافتتاح في السوق السعودي اليوم، أن سعر الافتتاح الافتراضي لـ”أرامكو السعودية” وصل عند 38.70 ريال بزيادة 10% مقارنة بسعر إغلاق جلسة أمس، وبلغت الكمية الافتراضية نحو 80 مليون سهم.

ويشير سعر الافتتاح الافتراضي إلى سعر الافتتاح المتوقع للأوراق المالية خلال فترة ما قبل افتتاح السوق، بمعنى آخر فهو يمثل سعر الصفقات الافتتاحية في حال ما تم افتتاح السوق في تلك اللحظة المحددة، وأما الكمية التي قد تنفذ مقابل هذا السعر فتعرف بكمية الافتتاح الافتراضية.

وبلغت الطلبات على السهم أكثر من 120 مليون سهم على سعر 38.70 ريال وأعلى منه.

يشار إلى أن مزاد الافتتاح للشركة اليوم سيكون نصف ساعة فقط ليمتد من 9:30 إلى 10:00.

وأدرج سهم شركة “أرامكو السعودية” أمس بالسوق السعودي، بالرمز 2222 ضمن قطاع الطاقة، وأغلق مرتفعاً بالنسبة القصوى عند 35.20 ريال (+3.20 ريال) مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ 32 ريالاً.