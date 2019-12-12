توضيح من المرور بشأن غرامة الـ5000 ريال للسير على أكتاف الطريق

تفاعل حساب “المرور السعودي” مع السائلين عن غرامة السير على أكتاف الطريق خاصة بعد مقطع فيديو انتشر أخيراً لتوقيع غرامة بقيمة 5000 ريال على هذه المخالفة.
ورداً على سؤال حول قيمة مخالفة قيادة المركبة على أكتاف الطريق، وضح المرور أن ذلك يخضع لجدول المخالفات رقم (5) بغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن ألفي ريال.
وتُسجل المخالفات بحدها الأدنى، إلا أنه يُسمح بتسجيلها بالحد الأعلى في حالة الظروف المشددة وبقرار من لجنة تشكل من وزير الداخلية، وتحدد اللائحة الظروف المشددة والإجراءات التي تتبعها اللجنة خلال عملها.
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