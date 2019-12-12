لقى طفلان يحملان الجنسية المصرية، ويقيمان في الرياض، مصرعهما، بسبب تماسّ كهربائي في شاحن الجوال داخل غرفتهما يوم أمس الأول.
ونقلت القنوات المصرية عن والد الطفلين قوله: “هناء” و”سليم” (11 – 9 سنوات) توفيا نتيجة حريق بسبب شاحن الجوال، موضحا أنهما كانا نائمين أثناء خروجه من المنزل وبعد 10 دقائق أخبره مالك المنزل بنشوب حريق في منزله، وإبلاغ الدفاع المدني على الفور، ولكن الطفلين كانا قد لقيا حتفهما.
ووصل جثمانا الطفلين صباح أمس الأربعاء إلى مصر، وستقام عليهما صلاة الجنازة اليوم في مسجد مصطفى محمود بالقاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر حادث مأساوي لطفلين في الرياض أثناء نومهما.. ووالدهما يروي التفاصيل- صور وفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.