حادث مأساوي لطفلين في الرياض أثناء نومهما.. ووالدهما يروي التفاصيل- صور وفيديو

لقى طفلان يحملان الجنسية المصرية، ويقيمان في الرياض، مصرعهما، بسبب تماسّ كهربائي في شاحن الجوال داخل غرفتهما يوم أمس الأول.

ونقلت القنوات المصرية عن والد الطفلين قوله: “هناء” و”سليم” (11 – 9 سنوات) توفيا نتيجة حريق بسبب شاحن الجوال، موضحا أنهما كانا نائمين أثناء خروجه من المنزل وبعد 10 دقائق أخبره مالك المنزل بنشوب حريق في منزله، وإبلاغ الدفاع المدني على الفور، ولكن الطفلين كانا قد لقيا حتفهما.

ووصل جثمانا الطفلين صباح أمس الأربعاء إلى مصر، وستقام عليهما صلاة الجنازة اليوم في مسجد مصطفى محمود بالقاهرة.