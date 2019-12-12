تأمين إلزامي للمعتمرين يغطي الرعاية الصحية وتعويضات الوفاة وتأخر وإلغاء الرحلات وفقدان الأمتعة.. بهذه القيمة شهريا

وقعت وزارة الحج أمس اتفاقية مع الشركة التعاونية للتأمين، توفر بموجبها الشركة التأمين الصحي للمعتمرين، على أن تفعّل وثيقة التأمين فور وصول المعتمر للمملكة فيما كشفت مصادر أن قيمة التأمين الإلزامي تبلغ 189 ريالاً شهريا .

ووفقا لما نشره موقع “مكة”،تتضمن وثيقة التأمين عدداً من المزايا بينها: تعويض حتى 500 ريال عن تأخر الرحلات، تعويض حتى 5 آلاف ريال عن إلغاء الرحلة، 10 آلاف ريال كحد أقصى لإعادة جثمان المتوفى لبلده.

وكذلك تعويض حتى 100 ألف ريال عند الوفاة العرضية بحادث، تغطية صحية للحالات الطارئة حتى 100 ألف ريال، تعويض حتى 380 مليون ريال عن مجمل المتضررين في حـادث واحد خلال مدة التأمين.

ويشمل برنامج التأمين الصحي، الرعاية الصحية والنقل الصحي والإسعافات والطوارئ وحوادث السفر والكوارث، إضافة إلى فقدان الأمتعة وتأخر الرحلات والبقاء في المطارات.

ويمكن للمعتمر التمديد لشهر آخر، وذلك بشراء بوليصة تأمين صحي أخرى عبر المراكز المنتشرة.