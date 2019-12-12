سهم #أرامكو يواصل ارتفاعه و يبهر الجميع …. التفاصيل

︎ . في ثاني يوم تداول و بإفتتاح (السوق السعودي تداول) يقفز سهم أرامكو إلى 10% لأقصى حد مسموح به ليصل لسعر ٣٨.٧ ريال وبذلك تتجاوز قيمة ارامكو السوقية لأكثر من تريلوني دولار ، وبعد جلسة التداولات أغلق السهم اليوم الخميس بنهاية التعاملات المالية على سعر ٣٦.٨٠ ريال وذلك بمكاسب 4.55% .





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