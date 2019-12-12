السعودية اليوم / أمانة الشرقية تكشف أبرز تفاصيل خطتها التنموية لعام 2019



الدمام 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واس

كشفت أمانة المنطقة الشرقية أبرز تفاصيل خطتها التنموية التي نفذتها خلال عام 2019، التي شملت أعمال تطوير وسفلتة شوارع حاضرة الدمام وفق أعلى معايير الجودة من خلال برنامج واعد لتنفيذ مشاريع سفلتة طرق وشوارع ومخططات الحاضرة، الذي يشمل تنمية مخططات المنح السكنية وتطوير الأحياء السكنية، وكذلك سفلتة بعض الشوارع الرئيسة بالحاضرة، التي نفذتها الإدارة العامة للإشراف بوكالة التعمير والمشاريع.

وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا، أن المشاريع تمثلت في تنفيذ أعمال تأهيل وسفلتة مخططات المنح بنسبة 30%، فيما تمثلت أعمال تطوير الأحياء نسبة 37% ، أما سفلتة الشوارع الرئيسة بالحاضرة فكان لها 33% من مشاريع الطرق بالأمانة.

وبيّن أن مشاريع الشوارع الرئيسة تضمنت تطوير شارع الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالدمام، حيث قامت الإدارة العامة للإشراف بالتعاون مع إدارة السلامة المرورية وإدارة الحدائق والإدارة العامة للإنارة والكهرباء بتنفيذ أعمال التطوير لشارع الخليفة علي بن أبي طالب ابتداءً من طريق الملك فهد حتى تقاطعه مع شارع الخنساء بطول 2100 م، وشمل التطوير تنفيذ أعمال السفلتة والأرصفة والإنارة وأعمال السلامة المرورية ومعابر المشاة وأعمال التشجير، حيث طُوِّر الشارع على مرحلتين؛ الأولى من طريق الملك فهد إلى طريق الأمير محمد بن فهد بطول 1500 م، حيث بلغت مساحة الإسفلت المستخدمة 31,700 م2 ومساحة الأرصفة 7677م2، ومساحة مواقف السيارات من البلاط المتداخل 4000 م2، و44 عمود إنارة ، إضافة إلى تنفيذ معبرين مشاة ولوحات إرشادية، فيما كانت المرحلة الثانية من طريق الأمير محمد بن فهد إلى شارع الخنساء بطول 600م، حيث بلغت مساحة الإسفلت المستخدم 16,000 م2 ومساحة الأرصفة 2200 م2، و12 عمود إنارة ، إضافة إلى اللوحات الإرشادية وتركيب إشارة مرورية ضوئية.

وأفاد المهندس الملا، أن أعمال تطوير شارع الأمير تركي بالخبر، نفذت بالتنسيق مع بلدية الخبر وشملت أعمال السفلتة وتركيب بردورات خرسانية، وإضافة دوارات لتسهيل الحركة المرورية بطول 2400 م، حيث بلغت مساحة الإسفلت المستخدمة 197000 م ، وكذلك تركيب وسائل السلامة المرورية، إضافة إلى تطوير شارع الشهادة والأبرار بمدينة الظهران، وشملت أعمال التطوير وبالتنسيق مع بلدية الظهران للشارعين أعمال السفلتة والأرصفة والإنارة وأعمال السلامة المرورية بطول 1635مترا طوليا، حيث بلغت مساحة الإسفلت المستخدمة 31000 م،2 ومساحة الأرصفة 11,000 م2، بالإضافة إلى تركيب وسائل السلامة المرورية.

وأبان بأنه فيما يتعلق بتطوير الأحياء السكنية، قامت الإدارة العامة للإشراف بتطوير عدد من الأحياء السكنية في مدينة الدمام، وذلك ضمن المشاريع التي تقوم بالإشراف عليها وتشمل أعمال التطوير القيام بأعمال السفلتة وتنفيذ الأرصفة والمواقف إلى جانب تنفيذ مصائد الأمطار في أماكن تجمع المياه، و شملت مساحة السفلتة بأحياء العزيزية 60,800 م2 والضباب بمساحة 55,500 م2 والجلوية بمساحة 60,000م2، وبلغت مساحة الأرصفة الإجمالية لها 55,000 م2، وكذلك شملت مساحة الإسفلت بأحياء أحد وبدر بمساحة 366,000م2 ومساحة الأرصفة 50,000م2 وفي أحياء بترومين والقادسية بمساحة 63,000 م2، ومساحة الأرصفة المنفذة 5400 م2.

كما تم تطوير عدد من الأحياء بمدينة الخبر بالتنسيق مع بلدية الخبر، وذلك ضمن المشاريع التي تقوم بالإشراف عليها وتشمل أعمال التطوير القيام بأعمال السفلتة وتنفيذ الأرصفة والمواقف إلى جانب تنفيذ مصائد الأمطار في أماكن تجمع المياه وشملت مساحة السفلتة بأحياء (الراكة الجنوبية – البستان – الحزام الأخضر- مخطط 2/ 647 – حي البندرية – حي قرطبة) 394,000 م 2 ومساحة الأرصفة 30625 م2 .

وأشار إلى أن مشاريع تنمية المخططات السكنية تمت بالتنسيق مع الإدارة العامة للإشراف، وشملت إعادة تأهيل طبقات الأساس الحجري واستكمال سفلتتها في عدد من الأحياء بضاحية الملك فهد بالدمام وهي (الرابع والثامن والتاسع والعاشر) بمساحة 750,000 م2، وتضمنت سفلتة عدد من الشوارع الرئيسة بطول 8320 مترا طوليا، ومخطط 1/ 765 بمساحة 96000 م2، وكذلك حي الصواري بالعزيزية بالخبر بمساحة 350,000م2، وردم وسفلتة شوارع جديدة بمخطط 1/885 السكني بمساحة 58000م2.

ولفت المهندس الملا إلى أن هذه المشاريع تأتي ضمن خطة الأمانة الإستراتيجية للتنمية الحضارية في حاضرة الدمام، التي تهدف لتوفير جميع الخدمات للمواطن والمقيم وتهيئة البنية التحتية.

// انتهى //

15:19ت م

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