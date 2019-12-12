السعودية اليوم / المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون: وفاة (3) وإصابة (21) من نزلاء جناح (7) بالإدارة العامة لسجن الملز بعد تعرضه لحريق// للصحف//



الرياض 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واس

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون بأنه عند الساعة الخامسة من فجر اليوم الخميس 15 / 4 / 1441هـ تعرض الجناح رقم (7) بالإدارة العامة لسجن الملز لحريق، حيث تم على الفور مباشرة الحادثة وإخلاء النزلاء منه وتقديم الخدمات الإسعافية الطارئة للمصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية، كما تمكن المختصون وبمساندة من الدفاع المدني من السيطرة على الحريق والحيلولة دون انتشاره للأجنحة والمباني المجاورة، حيث نتج عن ذلك وفاة (3) وإصابة (21) من نزلاء الجناح.

وأكد اللواء الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت أنه تمت مباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه واتخاذ الإجراءات النظامية حياله.

// انتهى // // للصحف //

15:02ت م

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