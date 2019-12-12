السعودية اليوم / الهلال الأحمر السعودي يدشن الرقم الموحد 19971



الرياض 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واس

دشنت هيئة الهلال الأحمر السعودي، اليوم خدمة الرقم الموحد (19971) لإتاحة الفرصة للجميع للتواصل بشكل مباشر مع الهيئة والاستفادة من برامجها وخدماتها بشكل أسرع ومتطور.

ويتيح الرقم الموحد تقديم الشكاوى والاستفسارات حول كافة الخدمات والبرامج التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر في كافة مناطق المملكة، وتقديم كافة المعلومات عن الدورات والبرامج التدريبية التي تنظمها الهيئة، كما يوفر خدمة تقديم المقترحات التطويرية بشأن الخدمات الإسعافية وبرامج الهيئة، كما يستقبل الرقم كافة الاستفسارات حول برامج التطوع في الهلال الأحمر وطرق التسجيل فيها والاستفادة منها.

ويستقبل الرقم الموحد لهيئة الهلال الأحمر السعودي كافة الاستفسارات والمقترحات خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة مساء إضافة إلى استقبال كافة الاستفسارات من خلال قنوات الهيئة على وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال رسائل الواتساب على الرقم (0533889977) أو عبر البريد الالكتروني

// انتهى //

14:54ت م

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الرياض 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واسدشنت هيئة الهلال الأحمر السعودي، اليوم خدمة الرقم الموحد (19971) لإتاحة الفرصة للجميع للتواصل بشكل مباشر مع الهيئة والاستفادة من برامجها وخدماتها بشكل أسرع ومتطور.ويتيح الرقم الموحد تقديم الشكاوى والاستفسارات حول كافة الخدمات والبرامج التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر في كافة مناطق المملكة، وتقديم كافة المعلومات عن الدورات والبرامج التدريبية التي تنظمها الهيئة، كما يوفر خدمة تقديم المقترحات التطويرية بشأن الخدمات الإسعافية وبرامج الهيئة، كما يستقبل الرقم كافة الاستفسارات حول برامج التطوع في الهلال الأحمر وطرق التسجيل فيها والاستفادة منها.ويستقبل الرقم الموحد لهيئة الهلال الأحمر السعودي كافة الاستفسارات والمقترحات خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة مساء إضافة إلى استقبال كافة الاستفسارات من خلال قنوات الهيئة على وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال رسائل الواتساب على الرقم (0533889977) أو عبر البريد الالكتروني [email protected] // انتهى //14:54ت م0142

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