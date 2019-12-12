السعودية اليوم / غرفة تبوك تنظم برنامجاً تدريبياً عن إدارة الأولويات



تبوك 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واس

نظمت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك أمس، برنامجاً تدريبياً بعنوان "إدارة الأولويات" وذلك بمقر الغرفة بتبوك، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة أحمد بن عطيه الحارثي وعددًا من المهتمين والمهتمات.

وهدف البرنامج الذي قدمه المدرب محمد الشرقي، إلى تحسين جودة الأداء الإداري وتطوير القدرات الذاتية والمهنية، وتناول عددًا من المحاور أبرزها إدارة الأولويات بذكاء وأهميتها وإدارة الأولويات ودورها في تحقيق الإنجازات وإتقان مصفوفة الأولويات، ومعرفة الاحتياجات الأساسية وآلية التخطيط، إضافة إلى مقترحات وحلول لمعالجة المشكلات الناجمة عن غياب إدارة الأولويات.

ويأتي هذا البرنامج ضمن عدة برامج تنظمها غرفة تبوك بالتعاون مع الجهات الحكومية والهيئات لتطوير وتوعية القطاع الخاص.

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14:52ت م

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