السعودية اليوم / رئيس هيئة حقوق الإنسان يلتقي نائب رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في البرلمان الأوروبي



بروكسل 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واس

التقى معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد اليوم نائب رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في البرلمان الأوروبي توماس زيدشوفيسكي في مقر بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور رئيس بعثة المملكة العربية

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير التعاون بين المملكة والبرلمان الأوروبي في المجالات الاجتماعية والإنسانية ، بالإضافة إلى استعراض جهود المملكة في دعم حقوق الإنسان، والإصلاحات التي تشهدها في هذا المجال، تضمنت إصدار 60 قرارًا في جميع جوانب حقوق الإنسان .

وأوضح معاليه أن المملكة لا زالت تتطلع إلى تحقيق المزيد من المنجزات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ .

من جانبه، أكد توماس زيدشوفيسكي أن المملكة نموذج للإسلام المعتدل، ويظهر ذلك جلياً من خلال دورها في مكافحة التطرف وأهمية مكانتها في العالم الإسلامي.

وأشاد بما تشهده المملكة من تطورات لا سيما في المجالات الاجتماعية والإنسانية، متطلعاً إلى تعزيز ودعم وتطوير العلاقات بين هيئة حقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي في مجال حقوق الإنسان ومكافحة التطرف.

// انتهى //

14:46ت م

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بروكسل 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واسالتقى معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد اليوم نائب رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في البرلمان الأوروبي توماس زيدشوفيسكي في مقر بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور رئيس بعثة المملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير التعاون بين المملكة والبرلمان الأوروبي في المجالات الاجتماعية والإنسانية ، بالإضافة إلى استعراض جهود المملكة في دعم حقوق الإنسان، والإصلاحات التي تشهدها في هذا المجال، تضمنت إصدار 60 قرارًا في جميع جوانب حقوق الإنسان .وأوضح معاليه أن المملكة لا زالت تتطلع إلى تحقيق المزيد من المنجزات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ .من جانبه، أكد توماس زيدشوفيسكي أن المملكة نموذج للإسلام المعتدل، ويظهر ذلك جلياً من خلال دورها في مكافحة التطرف وأهمية مكانتها في العالم الإسلامي.وأشاد بما تشهده المملكة من تطورات لا سيما في المجالات الاجتماعية والإنسانية، متطلعاً إلى تعزيز ودعم وتطوير العلاقات بين هيئة حقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي في مجال حقوق الإنسان ومكافحة التطرف.// انتهى //14:46ت م0138

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.