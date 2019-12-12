شكرا لقرائتكم خبر عن «حميدان التركي» يطمئن على صحته ويشكر قنصل المملكة والان نبدء بالتفاصيل
وغرد تركي حميدان التركي قائلاً: "الحمدلله على تيسير زيارة أخواتي نورة وأروى لوالدي حميدان التركي، وبأسم والدي وأسم أسرتنا نشكر سفارة خادم الحرمين الشريفين في واشنطن على تنسيق وتسهيل هذه الزيارة واهتمامهم ورعايتهم لهن، وهذا ما عودتنا عليه السفارة من إهتمام فائق لأبنائها في الخارج".
يذكر أن حميدان التركي وهو طالب دكتوراه سعودي مبتعث واعتُقل مع زوجته للمرة الأولى في شهر نوفمبر من العام 2004، بتهمة مخالفة أنظمة الإقامة والهجرة، قبل أن يتم الإفراج عنه بعد فترة قصيرة.
ثم اعتُقل مجددًا في عام 2005، بزعم اختطاف خادمته الإندونيسية، وإجبارها على العمل لديه دون دفع أجرها، وحجز وثائقها، وزعمت السلطات الأمريكية أنه «رفض تجديد إقامتها، وإجبارها على السكن في قبو غير صالح للسكن».
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