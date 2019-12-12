شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 130 محلاً إتلاف 2800 كيلو مواد غذائية فاسدة بعسير والان نبدء بالتفاصيل

أتلفت أمانة منطقة عسير و بلدياتها التابعة لها خلال الأسبوع الحالي أكثر من 2800 ألف كيلوجرام من المواد الغذائية الفاسدة ، وذلك ضمن جهود الأمانة بحملة الرقابة البلدية, وذلك خلال الجولات التفتيشية التي شملت العديد من المنشآت التجارية والمهنية والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي ، أن الحملة جاءت بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية، وذلك لتعزيز السلامة الغذائية مما سيسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين, مشيراً إلى أنه تم رصد نحو 904 مخالفة صحية, وإغلاق 130 محلاً مخالفاً للاشتراطات الصحية والمهنية ، و ذلك بعد أكثر من 1605 جولة ميدانية قام بها المراقبين منذ انطلاق حملة غذاؤكم أمانة، لافتاً إلى أن المخالفات المرصودة على المنشآت تنوعت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، فضلاً عن مخالفة انتهاء التراخيص ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها من المخالفات.