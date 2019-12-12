شكرا لقرائتكم خبر عن "نقاء" تحذف تغريدة حول السجائر الجديدة وتعتذر للمتابعين والان نبدء بالتفاصيل

اعتذرت جمعية نقاء الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين ، عن تغريدة بها معلومات خاطئة نشرتها على حسابها الرسمي حول نتائج التحاليل الخاصة بالسجائر الجديدة، وردت على أحد المتابعين : "سنبلغ سبب الحذف قريباً

وقالت الجمعية فى تنويه :" نعتذر للجميع عن المعلومة الخاطئة التي تم نشرها عبرحسابنا، وتم حذفها لعدم صحة الترجمة المنشورة حول تقرير شبكة DW والذي أشار إلى نتائج تحليل السجائر الجديدة في الاتحاد الأوربي والمملكة المتحدة وليس المملكة وهذا التنويه انطلاقاً من سياسة الجمعية في توثيق ودقة المعلومات التي تنشرها.