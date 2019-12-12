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2019-12-12 الإطاحة بقائد المركبة المتهور على عقبة ضلع الموطن - عسير تمكن رجال مرور منطقة عسير من القبض على قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود بسرعة عالية وتهور في عقبة ضلع، معرضاً حياته وحياة مستخدمي الطريق للخطر.

وأفاد المرور أنه ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور. شارك الخبر







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