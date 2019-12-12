شكرا لقرائتكم خبر عن طلقها زوجها ورفضت إعطاءه عقد النكاح.. ما الحل؟ والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)تفاعلت وزارة العدل مع شكوى واردة إليها، من قِبَل أحد المغردين، استفسر خلالها عن إمكانية استخراج صك طلاق من خلال «كرت العائلة» فقط.
وأفاد المغرد في شكواه بأنه طلق زوجته، وأنها رفضت إعطاءه عقد النكاح، وأخذته معها لبيت أهلها، متسائلا عن الآلية التي يتم من خلالها إثبات الطلاق.
وتفاعلا مع الشكوى، قالت وزارة العدل، اليوم (الخميس)، من خلال حساب «التواصل العدلي» المخصص للإجابة على استفسارات المستفيدين، إنه يمكن إصدار بدل مفقود لعقد النكاح من الجهة الصادر منها، موضحة أنه في حال تعذر ذلك تتحقق المحكمة من الزواج، ويتم النظر في طلب إثبات الطلاق وفق المقتضى الشرعي والنظامي.
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