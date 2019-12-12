شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: 33 مليون ريال لتنفيذ شبكات مياه في قلوة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

وقع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، عقداً لتنفيذ مشروع شبكات المياه بمحافظة قلوة بمنطقة الباحة بتكلفة بلغت أكثر من 33 مليون ريال، على أن يتم تنفيذه خلال 36 شهراً من تاريخ توقيع العقد مع الشركة المخصصة لتنفيذ المشروع.

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وأوضحت وزارة البيئة أن هذا المشروع يأتي ضمن مشاريع الوزارة المعتمدة في برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030؛ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بناءً على توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ويتضمن المشروع التزام الشركة المنفذة بإنشاء وإتمام عدد من شبكات المياه بمحافظة قلوة وصيانتها، وكذلك التزامها بالأعمال المؤقتة والإضافية والتكميلية والتعديلات المطلوبة لإتمام وتنفيذ المشروع.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل من خلال إستراتيجياتها وخططها ومبادراتها وفق رؤية 2030 على توفير مياه الشرب لمختلف مناطق المملكة من المياه الجوفية والسطحية حسب الخصائص المميزة والنسبة لكل منطقة.