شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يكشف حقيقة غرامة الـ5 آلاف لمخالفة «أكتاف الطريق» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)
كشف «المرور السعودي» حقيقة مقطع الفيديو المتداول أخيراً عبر تطبيق «واتساب» ويظهر فيه رصد مخالفة (القيادة عبر أكتاف الطريق) بقيمة خمسة آلاف ريال.
وتفاعلا مع عدد من التساؤلات، أشار «المرور السعودي» إلى أن مخالفة «القيادة على أكتاف الطريق أو على الأرصفة أو المسارات التي تمنع القيادة فيها» مدرجة ضمن جدول المخالفات رقم (5)، ويتم إزاءها فرض غرامة مالية لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 2000 ريال.
يذكر أن المخالفات تُسجّل بحدها الأدنى، ويجوز أن تسجل بحدها الأعلى في حالة ظروف مشددة بقرار من قِبل لجنة أو لجان تشكل من قِبل وزير الداخلية، وتحدد اللائحة الظروف المشددة وإجراءات عمل اللجنة.
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