، وسط أجواء الترقب.. مهرجان "مدل بيست" يتألق بأعلى معايير المسارح العالمية ،

محمد بن مسعود - الدمام - الجماهير على موعد مع تجربة شاملة تجمع الموسيقى والعروض التفاعلية

تترقب السعودية إطلاق مهرجان "مدل بيست" للموسيقى الذي يأتي تتويجاً لنجاح "موسم الرياض" من تنظيم الهيئة العامة للترفيه.

وستكون الجماهير على موعد مع تجربة شاملة تجمع الموسيقى والعروض التفاعلية الرائعة من 19 إلى 21 ديسمبر 2019م، بدرة الرياض، على أضخم المسارح المقامة خصيصاً لهذا الحدث بأفضل المعايير العالمية، لتكون الأكبر من نوعها على مستوى الشرق الأوسط ودول العالم .

وقال أحمد العماري، دي جي وعضو فريق مهرجان "MDL Beast": يتيح المهرجان للجمهور فرصة الاستمتاع بكل حواسهم مع الموسيقى والتجارب التفاعلية. وبناءً على حرصنا لتأمين أفضل المهرجانات التي تلبي كافة الأذواق الموسيقية، تم بناء خمسة مسارح كبرى تواكب تطلعاتهم وتلبي رغباتهم، وتم تصميمها لتضاهي أكبر المهرجانات الدولية. ويتميّز المهرجان بتقنيات مبتكرة وتجهيزات متطورة وعروض فنية تقدّم من جميع أنحاء العالم.

وتقدم مسارح "مدل بيست" تجربة لكلٍ منها موسيقى خاصة وألحان تتماشى مع ذوق جمهور مختلف عن غيره.

ويعتبر مسرح "بيغ بيست" والذي يشمل العروض الرئيسية أحد أبرز أركان مهرجان "مدل بيست". وهو أكبر مسرح في المهرجان ويستوعب أكثر من 45 ألف شخص من عشاق الموسيقى والفن. ويبلغ عرضه أكثر من 100 متر، وارتفاعه 38 متراً، صمم بواجهة تجمع بين أصالة الثقافة السعودية العريقة، وحداثة المسارح العالمية الرائدة.

ويضم المهرجان أيضاً مسرح "أندرجراوند بيست 1 و 2" وهما مسرحان يستضيفان أشهر عمالقة الفن العالميين والمحليين، كما بادر المهرجات بإنشاء مسرح "داون بيست" لتوفير مسرح أكثر استرخاءً وبعيداً عن صخب الموسيقى والإيقاعات العالية، ويستضيف المسرح دي جي وموسيقيين بارزين وعددًا من المواهب المحلية.

وانطلاقاً من حرص مهرجان "مدل بيست" ودوره كمنصة تهدف إلى تمكين المواهب السعوديين وعرض مهاراتهم أمام الجمهور، فقد تأسس مسرح "سعودي بيست" ليكون فخر "مدل بيست"، وهو مخصص للمواهب السعودية الناشئة.

وتتويجاً لهذا الإنجاز الكبير؛ يأتي مسرح "مدل تاون" كموقع مركزي في المهرجان، ويعمل كشريان يربط جميع المسارح ببعض، بالإضافة إلى وجود المطاعم والمحلات التجارية، وعروض فناني الشوارع، ومتحف فني مفتوح. ويعتبر "مدل تاون" مكان مميّز بإطلالة ساحرة لجذب زوار المهرجان.

ويقدم مهرجان "مدل بيست" للجمهور مزيداً من الاستمتاع بأكثر التجارب ابتكاراً في مجالات الفن والموسيقى والثقافة، فضلاً عن تميّزه بتوفير تشكيلة غنية وقائمة واسعة من ألذ وأشهى الأطباق ذات المستوى العالمي في مكان واحد، بمواصفات عصرية متجددة، من خلال سلسلة مطاعم ضخمة تشمل مطعم "منكي هاوس"، وبازار "فود ماركت" للمأكولات التي تضم 60 محلاً يقدم مأكولات بإشراف طهاة عالميين من جميع أنحاء العالم.مهرجان مدل بيست موسم الرياض الهيئة العامة للترفيه