، "بلدي المخواة" ينتخب "آل طيران" رئيسًا و"الزهراني" نائبًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - للفترة الثالثة التي أقرتها موافقة مجلس الوزراء

انتخب أعضاء المجلس البلدي لبلدية محافظة المخواة جمعان أحمد الطيران العمري رئيساً للمجلس وسعدي عوض الزهراني نائباً له .

وأوضح المتحدث الإعلامي للمجلس البلدي عبدالله علي الغامدي أن المجلس أجرى صباح اليوم الخميس انتخابًا لاختيار الرئيس ونائبه، حيث رشح الأعضاء جمعان أحمد الطيران العمري رئيسًا للمجلس البلدي للفترة الثالثة التي أقرتها موافقة مجلس الوزراء على تمديد الدورة الثالثة للمجلس لفترة ثالثة، وجرى في الجلسة ذاتها انتخاب نائب الرئيس، وفاز بنتيجة الاقتراع سعدي عوض الزهراني ليكون نائبًا للرئيس للمدة المقررة.

وقدم رئيس المجلس ونائبه شكرهما وتقديرهما لأعضاء المجلس على ثقتهم بهما، والتي وصفاها بأنها زيادة في المسؤولية، سائلين الله أن يعينهما وزملائهم أعضاء المجلس لكل ما فيه خدمة الوطن والمواطن، وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة.

كما قدم أعضاء المجلس البلدي شكرهم للرئيس السابق علي جمعان عبدالخبير ونائبه جمعان الطيران على ما قدماه من جهود لخدمة العمل البلدي.

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