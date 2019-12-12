، "العواد" يلتقي نائب رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في البرلمان الأوروبي ،

محمد بن مسعود - الدمام - "زيدشوفيسكي": المملكة نموذج للإسلام المعتدل ولها دور في محاربة التطرف

التقى رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، اليوم، نائب رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في البرلمان الأوروبي توماس زيدشوفيسكي، في مقر بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور رئيس بعثة المملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي.

وشهد اللقاء بحث سبل تطوير التعاون بين المملكة والبرلمان الأوروبي في المجالات الاجتماعية والإنسانية، واستعراض جهود المملكة في دعم حقوق الإنسان، والإصلاحات التي تشهدها في هذا المجال، تضمنت إصدار 60 قراراً في جميع جوانب حقوق الإنسان

وقال "العواد": المملكة ما زالت تتطلع إلى تحقيق المزيد من المنجزات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين.

من جانبه، قال "زيدشوفيسكي": المملكة نموذج للإسلام المعتدل، ويظهر ذلك جلياً من خلال دورها في محاربة التطرف وأهمية مكانتها في العالم الإسلامي.

وأشاد بما تشهده المملكة من تطورات ولا سيما في المجالات الاجتماعية والإنسانية، متطلعاً إلى تعزيز ودعم وتطوير العلاقات بين الهيئة والبرلمان الأوروبي في مجال حقوق الإنسان ومحاربة التطرف.

عواد بن صالح العواد توماس زيدشوفيسكي مقر بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي