، 4 مدن سعودية تدخل قائمة أفضل أماكن للزيارة في العالم... تعرّف عليها ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن أفضل المدن العربية والعالمية

كشف مؤسسة يورومينتور العالمية المتخصصة في دراسة وتحليل الأسواق عن قائمتها السنوية لاختيار أفضل الأماكن السياحية في عام 2019 ، حيث تمت الدراسة على أكثر من 400 مدينة حول العالم على أساس أعداد السائحين الوافدين إليها.

وأوضح التقرير أن أفضل 100 مدينة سياحية التي تم اختيارها تتميزت بتفوقها المستمر في جذب أعداد السائحين إليها من مختلف دول العالم، حيث أصبحت تلك المدن محركة للتقدم الاجتماعي والاقتصادي، ومدخلاً إلى الاقتصاديات المتطورة، مما يؤدي إلى تفاعل السائحين للسفر إلى تلك المدن ونوعية السائحين .

عالميًا، جاءت هونج كونغ في المركز الأول وزارها 26 مليون زائر ثم بانكوك بتايلاند في المركز الثاني وزارها 25 مليون زائر، وجاءت عاصمة الضباب لندن ثالثًا بعدد 19 مليون زائر.

وتعرض "الخليج 365" قائمة المدن العربية التي حلت بالقائمة وجاءت كالتالي:

- دبي "الإمارات" جاءت في المركز الأول عربيًا والسابع عالميًا بعدد إجمالي يبلغ "16,328مليون زائر".

- مكة المكرمة جاءت في المركز الثاني عربيًا والمركز 20 عالميا بعدد "9.833 ملايين زائر".

- المدينة المنورة جاءت في المركز الثالث عربيًا والمركز 23 عالميًا بعدد "9.820 ملايين زائر".

- القاهرة جاءت في المركز الرابع عربيًا والمركز 42 عالميًا بعدد "6.808 ملايين زائر".

- الرياض جاءت في المركز الخامس عربيًا والمركز 49 عالميًا بعدد "5.451 مليون زائر".

- الدمام "السعودية" السادس عربيًا والمركز 64 عالميًا "3.588 مليون زائر".

- الغردقة "مصر" السابع عربيًا والمركز 82 عالميًا بعدد "3.166 مليون زائر".

- أبوظبي "الإمارات" الثامن عربيًا والمركز 94 عالميًا بعدد "2.500 مليون زائر".

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أفضل الأماكن السياحية مؤسسة يورومينتور العالمية