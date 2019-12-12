شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «فايز المالكي» يكشف عن موقف نبيل للأمير عبدالعزيز بن فهد ويعلق عليه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الفنان فايز المالكي عن موقف نبيل لسمو الأمير عبد العزيز بن فهد أثناء مقابلته أحد الأطفال من ذوي الإحتياجات الخاصة . ونشر “المالكي ” مقطع فيديو يوثق تلك اللحظات الإنسانية عندما حمله الأمير محتضناً إياه وقبله ، وواصل الحديث معه ومع والدته ليتعرف عليه ويدعو له . كما بادلته والدة الطفل الدعوة بالخير والبركة ، فيما امتدح الفنان “المالكي ” صنيع الأمير قائلاً ” ما أجمل جبر الخواطر ” ، كما أثار الموقف مدح وإعجاب رواد مواقع التواصل الإجتماعي .

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