شكرا لمتابعة خبر عن المرور يوضح حقيقة غرامة الـ 5 آلاف ريال لمخالفة أكتاف الطريق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ردت الإدارة العامة للمرور ، على مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ويظهر فيه رصد مخالفة القيادة عبر أكتاف الطريق بقيمة خمسة آلاف ريال.

وأكدت الإدارة ، في بيان إعلامي ، أن مخالفة القيادة على أكتاف الطريق أو على الأرصفة أو المسارات التي تمنع القيادة فيها مدرجة ضمن جدول المخالفات رقم (5)، ويتم إزاءها فرض غرامة مالية لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 2000 ريال.

يذكر أن المخالفات تُسجّل بحدها الأدنى، ويجوز أن تسجل بحدها الأعلى في حالة ظروف مشددة بقرار من قِبل لجنة أو لجان تشكل من قِبل وزير الداخلية، وتحدد اللائحة الظروف المشددة وإجراءات عمل اللجنة.